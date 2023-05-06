14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık günler kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştirdi. Mitingde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 siyasi parti lideri ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da konuştu.
Miting sonrası ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mitingi Millet İttifakı'nın bugün düzenlediği miting zannederek paylaştı.
Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düştü. Bir süre sonra Sandal'ın paylaşımını kaldırdığı görüldü.
Son Dakika › Politika › Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014'teki Erdoğan mitingini Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi diye paylaştı - Son Dakika