Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 6-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Sayın Bakanımız, adı geçeni 7 Haziran 2022 tarihinde kabul edecek olup, görüşmede UNRWA'nın faaliyetleri ve Ajans'a yapılan katkıların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Türkiye'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.