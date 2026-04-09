Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal\'ı ziyaret etti

Uşak Belediyesi Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti. Belediyenin paylaşımına göre, misafirperverliği ve ilgisi için Vali Kartal'a teşekkürlerini iletti

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda ise; "Valimize ziyarette bulunan Uşak Belediyesi Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 6 Nisan günü, Özkan Yalım'ın tutuklu yargılanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan belediye meclisinde 18 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekilliğine seçilmişti. - UŞAK