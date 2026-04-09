Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal'ı ziyaret etti
Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal'ı ziyaret etti

Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal'ı ziyaret etti
09.04.2026 15:10  Güncelleme: 15:11
Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, göreve seçildikten sonra Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

6 Nisan günü yeni görevine seçilen Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti.

Uşak Belediyesi Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret etti. Belediyenin paylaşımına göre, misafirperverliği ve ilgisi için Vali Kartal'a teşekkürlerini iletti

Uşak Valiliğince yapılan paylaşımda ise; "Valimize ziyarette bulunan Uşak Belediyesi Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 6 Nisan günü, Özkan Yalım'ın tutuklu yargılanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan belediye meclisinde 18 meclis üyesinin oyunu alarak başkan vekilliğine seçilmişti. - UŞAK

Belediye, Politika, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal'ı ziyaret etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, Vali Kartal'ı ziyaret etti - Son Dakika
