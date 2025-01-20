Uşak Belediyesi Yeni Otobüsleriyle Spor ve Kültür Turları Düzenleyecek - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediyesi Yeni Otobüsleriyle Spor ve Kültür Turları Düzenleyecek

Uşak Belediyesi Yeni Otobüsleriyle Spor ve Kültür Turları Düzenleyecek

Uşak Belediyesi, yeni satın aldığı otobüslerle Uşakspor'a destek olmanın yanı sıra kültür gezileri düzenlemeyi hedefliyor. Başkan Yalım, vatandaşların katılımıyla Anıtkabir, TBMM ve Çanakkale gibi önemli yerlere turlar organize edileceğini açıkladı.

20.01.2025 16:16  Güncelleme: 16:18
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Uşak Belediyesi bünyesine kattığı yeni otobüslerle hem sportif faaliyetlere destek olmaya hem de kültür gezileri düzenlemeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni araçları tanıtan Belediye Başkanı Özkan Yalım; vatandaşlara hizmet noktasında sınır tanımadıklarını ifade etti.

Başkan Yalım Uşak Belediyesi ana hizmet binası önüne çektiği video ile yeni satın aldıkları ve revize ederek hizmete soktukları otobüsleri halka tanıttı. Vatandaşların güzel bir hafta geçirmesi temennisiyle konuşmasına başlayan Başkan Yalım, dört otobüsü tek tek göstererek kullanım amaçlarını anlattı.

"Sporu ve sporcuyu destekliyoruz"

Öncelikle Uşakspor ve diğer sportif faaliyetler için kullanılacak otobüsleri gösteren Başkan Yalım; "Daha önceden mevcut olan ve Uşakspor için kullanılan aracımızı yeniledik ve yeniden hizmete kazandırdık. Bunun yanı sıra bir otobüs daha satın alarak sporcularımız için hazırladık. Bundan böyle hem Uşakspor için hem de alt yapı takımlarımız U17 ve U19 gibi diğer sporcularımız için bu iki otobüsümüz birden hizmet verecek" dedi.

Ardından diğer otobüsleri de tanıtan Yalım, tüm bu araçların vatandaşların katılmak isteyeceği geziler ve kültür turları için kullanılacağı müjdesini verdi.

Özellikle yurdun önemli noktalarından olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, müzelere ve ecdadımızın büyük bir zafer elde ettiği Çanakkale'ye kültür turları düzenlemek istediklerini kaydeden Başkan Yalım; "Biliyorsunuz önümüzde Mart ayı var ve Mart ayında ecdadımızın kazandığı büyük Çanakkale zaferi var. Biz bu zaferin kazanıldığı toprakları görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bu dört aracı da kullanarak oraya göndereceğiz ve bir kültür turuyla onların ufkunu genişleteceğiz. Tabi bu sadece Çanakkale ile sınırlı değil. Yeterli talep olduğu takdirde hem Çanakkale'ye hem de Ankara'ya gezilerimiz olacak" dedi.

Kültür turlarına katılmak isteye vatandaşlara seslenen Başkan Yalım; "Vatandaşlarımız ikametgah adreslerinin bulunduğu mahallelerdeki muhtarlarımıza başvurarak isimlerini yazdırabilir. Yeterli talep oluştuğunda gerekli hazırlıklarımızı yaparak turlarımızı aktif hale getireceğiz" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediyesi Yeni Otobüsleriyle Spor ve Kültür Turları Düzenleyecek - Son Dakika

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