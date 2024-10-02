Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı

DEVA Partisi'nden İdris Şahin, uyuşturucu ile etkin mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

02.10.2024 13:16
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Temiz Türkiye için uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli, bu sorun çözülmelidir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Her geçen gün insanlık için taşıdığı risk ve tehdit boyutu artan uyuşturucu sorunu, aynı zamanda ciddi bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu sadece hükümetin çözebileceği bir mesele olarak görmediklerini kaydeden Şahin, "Temiz Türkiye için uyuşturucu ile sonuna kadar mücadele edilmeli, bu sorun çözülmelidir." diye konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun en son 10 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandığını, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarının Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştiğini anlatan Şahin, "İktidar söylemlerine bakılırsa gereğini yapıyorlar fakat eylemde bir netice yok." ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin, sadece hukukun değil tıbbın da konusu olduğunun altını çizen Şahin, "Hakim ve doktorlardan oluşan bir karar mekanizması şart. İhtisas mahkemeleri, özel tıbbi birimler ve güvenlikli yapılar mutlak surette ihdas etmek durumundayız. Getirilecek sistem; tedavi olmak isteyeni gerçekten buna sevk ederken, niyeti başka olanın da dışarıda dolaşmasını mutlaka önlemeli." görüşünü paylaştı.

Şahin, " Diyanet İşleri Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadeleyi her hafta cuma hutbesinin konusu yapsa ne kaybederiz?" diye sordu.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müessesesinin çok daha etkin çalışması gerektiğini vurgulayan Şahin, en ufak hakaretten cezaevine girenlerin bile içeride bir suç makinesine dönüştüğünü söyledi.

Madde bağımlılığıyla mücadele adına devletin tüm organlarının aktif bir şekilde görev yapması gerektiğini kaydeden Şahin, "Artık sözle değil, eylemle bunu göstermelerini istirham ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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