Vali Hatipoğlu'ndan Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Vali Hatipoğlu'ndan Bayram Ziyareti

Vali Hatipoğlu\'ndan Bayram Ziyareti

Elazığ Valisi Hatipoğlu, bayramda güvenlik güçlerini ve yolcuları ziyaret etti, trafik uyarısı yaptı.

29.03.2025 17:34
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Yolu, Bingöl Yolu ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı Emniyet Uygulama Noktalarını ziyaret etti. Görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutlayan Vali Hatipoğlu, yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Yolu, Bingöl Yolu ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı Emniyet Uygulama Noktalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Vekili Seydi Ertekin de hazır bulundu. Vali Hatipoğlu, görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin bayramını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek onların bayramını tebrik etti. Bayram süresince trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Hatipoğlu, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Hatipoğlu'ndan Bayram Ziyareti - Son Dakika

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