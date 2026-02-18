MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Valiler Buluşması'na katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, 81 ilden gelen valilere tecrübelerini aktardı.
Valiler Buluşması'nda Önemli İsimler Bir Araya Geldi
