Van'daki işçilerin eylemi bir ayı geçti - Son Dakika
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Politika

Van'daki işçilerin eylemi bir ayı geçti

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken, şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi.

03.06.2024 16:02
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Van'daki işçilerin eylemi bir ayı geçti

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini bir aydır sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken, şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi.

"Bayram öncesi bu mağduriyeti giderin"

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işten çıkarılanlar için başlatılan eylemin bir ayı aştığını belirtti. Seslerini duyurmak amacıyla eylemleri sürdürdüklerini ifade eden Akdeniz, "Sesimiz de şükürler olsun meclise kadar gitti. Bu elbette ki olumlu bir gelişmedir. Sonuçta hep beraber ortak bir karar verelim diye bir açıklamayı yaptılar. Tabii buradaki mağduriyeti biz ilk günden beri dile getirmeye çalışıyoruz. Buradaki insanların ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Her seferinde söylüyoruz; işe gelmeyenler varsa, usulsüzlük varsa bunu beraber tespit edelim ama bu insanları mağdur etmeyelim. Yakında bayram var. Buradaki insanlar mağdurdur. Buradaki insanların ailesi var, çoluk çocuğu var. Buradaki insanlar bu memleketin çocuğudur. Yani siyasi bir parti ayrımı yapmadan diyoruz. Herkesi müzakereye davet ediyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın tüm belediyelerde geçmişe yönelik hakları kaldı. Mesaileri var, geriye dönük hakları var. Bu adamların içeride kalan paraları dahi ödenmedi" dedi.

Kaynak: İHA

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