Yasa Dışı Bahisle Mücadele Sürüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Gürlek, İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini belirterek, 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun yalnızca 2024 yılında 2,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının belirlendiğini aktaran Gürlek, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheliye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.

Soruşturmaları yürüten kurumlara teşekkür eden Gürlek, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK'a, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Gürlek, "Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA