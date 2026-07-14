Yasin Erdem Orhaneli Kaymakamı Oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesine atanan Kaymakam Yasin Erdem görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Van ili Gürpınar ilçesinden Orhaneli Kaymakamlığına atanan Yasin Erdem göreve başladı. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen karşılama programında Orhaneli kamu kurum ve kuruluşları amir, müdürler ve kaymakamlık personeli hazır bulundu.

Kaymakam Erdem 1992 yılında Muş ilinde doğdu. İlköğretim ve Lise öğrenimini Bursa ilinde, Lisans eğitimini ise Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2018 yılında Yalova Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülkü İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Yalova Valiliği'nde İl stajını, Tekirdağ-Ergene ve Ankara-Kızılcahamam ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını, Kocaeli ilinde ise teftiş stajını tamamladı. Eskişehir-Mihalgazi ve Giresun-Yağlıdere ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, İngiltere Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde yurtdışı stajını yerine getirdi. 2020-2022 yılları arasında Karabük-Yenice Kaymakamlığı, 2022-2023 yılları arasında Erzurum-Köprüköy Kaymakamlığı, 2023-2026 Van-Gürpınar Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın 2026/148 sayılı Atama Kararı ile Orhaneli ilçesine atanmış görevine başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaymakam Yasin ERDEM iyi derece ingilizce bilmektedir.

Erdem, "Kamu kurumları ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi. - BURSA