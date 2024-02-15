Yavuz Kurt: Şehzadeler Belediye Başkanı olmak istiyorum

Cumhur İttifakının AK Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Yavuz Kurt, Şehzadeler'in sadece 5 yılı için talip olmadığını, amacının insanların gönlüne girerek efsane başkan olmak olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakının AK Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı olan Yavuz Kurt, Manisa'da ulusal ve yerel çalışan basın mensupları ile Şehzadeler Park'ta bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yavuz Kurt, projeleriyle ilgili bilgiler verdi.
Ucuz ve yapılamayacak vaatler peşinde koşmadığını anlatan Kurt, "Seçimi kazandığımızda milletimiz bizi 5 yıl boyunca ruhsatlandıracak. Nasıl olsa yaparız. Böyle bir şey yok. Biz Şehzadeler'in sadece 5 yılına talip değiliz. Bunu Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt olarak söylemiyorum. Nihayetinde geleceğe dahil bildiğimiz bir gerçek var. Ölümlü olduğumuz. Yavuz Kurt olsa ne olmasa ne. İsmimler fani. Ama devlet baki. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için biz sadece 5 yıla talip değiliz. Biz seçildiğimizde aldığımız her karar attığımız her adım vadettiğimiz inşa ettiğimiz alt ve üst yapı projeleri bu şehrin 100 sene sonrasına hitap edecek. Şimdi yapalım sonra bir gün gelir yıkarız mantığıyla hareket etmeyeceğiz. Bu şehrin neye ihtiyacı var. Önce onu bir tespit etmek lazım. Hemen akabinde doğru teşhis koyarsak doğru tedavi yöntemlerini uygulayabiliriz. Geçici günübirlik projeler değil uzun yıllar sürecek projeleri hayata geçireceğiz." dedi.
Kendisinin de bir Manisalı olarak şehrin en büyük iki sorununun otopark ve sokak hayvanları olduğunun altını çizen Kurt şunları söyledi: "Şehzadeler'de kentsel dönüşümle ilgili projelerimiz olacak. Aynı zamanda, turizm açısından önemli bir kaynak olan Spil'le ilgili de önemli adımlar atacağız. Şehrin kanayan yarası olan otopark sorunuyla ilgili de önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sokak hayvanlarının rehabilitesi için de bir hayvan bakımevi inşa edeceğiz. Yapılamayacak, finanse edilemeyecek hiçbir proje için vaatte bulunmayacağız." - MANİSA
Son Dakika › Politika › Yavuz Kurt: Şehzadeler Belediye Başkanı olmak istiyorum - Son Dakika
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