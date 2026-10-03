Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, il kurultayı öncesi yeniden aday oldu

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yapılacak il kurultayı öncesinde yeniden il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yeni Parti Bursa teşkilatında il kurultayı hazırlıkları devam ederken, mevcut İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yeniden adaylığını duyurdu. Parti üyelerine hitaben açıklama yapan Yeşiltaş, bugüne kadar yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğini ifade etti.

Adaylık sürecindeki hedeflerini anlatan Yeşiltaş, parti içerisinde daha demokratik ve katılımcı bir yapının oluşturulacağını kaydetti. Üyelerin parti politikalarının oluşturulmasına doğrudan katkı sunabileceği bir teşkilat yapısı oluşturmak istediklerini ifade eden Yeşiltaş, örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini söyledi. Yeşiltaş, "Şimdi birlikte büyüttüğümüz bu mücadeleyi çok daha ileriye taşıma vaktidir. Yolumuz açık olsun" dedi.