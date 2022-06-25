Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Batman'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde laf üretmeyeceklerini ve hikaye anlatmayacaklarını, milletin derdiyle dertleneceklerini söyledi.

Erbakan, partisinin Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'nde, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu belirten Erbakan, "Bu aziz millet, anket ve medya tezgahlarını dağıtıyor ve Yeniden Refah'ı, yeniden milli görüşü adım adım iktidara taşıyor." dedi.

Erbakan, geçen ay 15 bin üye kaydıyla Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Adım adım iktidara ilerliyoruz. İnşallah milli görüş iktidarı, Yeniden Refah iktidarı yakındır. Biz Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, milletimizin derdiyle dertleneceğiz. Kaynak paketlerimiz hazır. Milli kaynak paketlerimizi ortaya koyduk, projelerimiz hazır. 81 ilimize 681 refah projesi planımızla bunu bilimsel şekilde ortaya koyduk ve hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır."

Erbakan, iktidara gelmeleri halinde tarım ve hayvancılık ile sanayi ve teknolojide gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

Kongrede, mevcut Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç tekrar aynı göreve seçildi.