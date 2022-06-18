Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması

18.06.2022 22:00
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci büyük şahlanışı, ikinci kırk yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor." dedi.

Partisinin, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin il kongrelerinin, bazı siyasi partilerin büyük kongrelerinden daha kalabalık şekilde yapıldığını söyledi.

Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre geçen ay üye sayısını en çok artıran parti olduklarını belirten Erbakan, bu ay da rekor kırmayı, 500 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Erbakan, üye sayısındaki artışın partisinin iktidara yürüyüşünün bir göstergesi olduğunu savunarak, "Milletimiz, İslam alemi, tüm ezilenler ve mazlumlar milli görüş iktidarını özlemiştir. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki milli görüşün yeniden şahlanışın, Yeniden Refah'ın iktidarının ayak sesleri duyulmaya başlamıştır elhamdülillah." diye konuştu.

Salondakilere ümitsizliğe kapılmamaları çağrısında bulunan Erbakan, "Artık çare, umut var. Artık Yeniden Refah var elhamdülillah. Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci büyük şahlanışı, ikinci kırk yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, iktidara geldiklerinde zam, vergi artışı yaşanmayacağını, vatandaşın banka borçlarının faizlerini silip, ana parayı da uzun vadeyle yapılandıracaklarını aktardı.

Milli görüşün yeniden iktidar olacağını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah iktidarında paylaşımda, yönetimde adalet, önce millet anlayışı, milli kaynak paketleri var. Memura, işçiye, emekliye, iktidar olur olmaz en az yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları, ucuz elektrik, mazot, sübvansiyon ve destek var. 81 ilimize 681 refah projesi var. 54'üncü hükümette denk bütçeyi nasıl denkleştirdiysek, geleceğiz ve yine aynı şekilde gerçekleştireceğiz."

YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK ve il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK ve il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 22:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement