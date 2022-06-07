Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması

07.06.2022 14:37
Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik sınırlı bir harekat ile Kuzey Suriye'de belirli bir bölgede istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu, ancak asıl önemli olan konunun, Kuzey Doğu Suriye'nin geleceğine yönelik ne tür adımların...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik sınırlı bir harekat ile Kuzey Suriye'de belirli bir bölgede istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu, ancak asıl önemli olan konunun, Kuzey Doğu Suriye'nin geleceğine yönelik ne tür adımların atılacağının olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik yapılması planlanan sınır ötesi operasyona ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Bekin söz konusu açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada üzerinde asıl durulması gereken nokta, SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yapılanmasını oluşturan ana unsur terör örgütü PYD dışındaki tahmini yirmi bir örgütün varlığıdır. Bu örgütler için Kuzey Suriye örneği geleceğe yönelik önemli bir deney alanı sayılmaktadır. Körfez Savaşı'ndan sonra, bölgenin yeniden silah deposuna dönüştürülmesi bölgenin istikrar ve güvenliğini dinamitlediği gibi, otuz sekiz yıldan beri şiddet olaylarıyla varlığını sürdüren PKK gerçeğinde olduğu gibi, SDG'nin bünyesini oluşturan söz konusu bu yirmi bir silahlı güçten ayakta kalabilecek örgütlerin, birer terör odağı olarak yeni istikrarsızlıklara imza atmaları kaçınılmaz olacaktır. İşte bu noktada ABD'nin kendi kontrolü ve tahakkümü altında hareket etmekte olan SDG'ye yönelik silah yardımlarını sıklaştırması ve en üst noktaya çıkartması karşısında, ister istemez sözde "stratejik ortak" sayılan Türkiye'nin geleceğe yönelik güvenlik çıkarlarının nasıl korunabileceği konusunda yeni bir paradoksun ortaya çıkmış olması dikkat çekicidir."

ABD ve Siyonist güçler Suriye sorununu baş aktörleri

Suriye'de asıl tehlikenin, içinden çıkılmaz bir denkleme dönüştürülen içerideki sorunların yeniden nasıl çözülebileceği olduğuna diyen Bekin, "Ortaya çıkabilecek ve üzerinde uzlaşı sağlanabilecek muhtemel merkezi bir yönetimin, merkezden tamamen uzaklaşan ve birer lokal güç olarak Türkiye gibi ülkelerin karşısına çıkan örgütlerin, uzun vadede ortaya koyacağı istikrarsızlıkların Suriye'yi ve Türkiye gibi komşu ülkeleri uzun yıllar istikrarsızlıkla baş başa bırakması söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD bölgede gelecekteki istikrarsızlığın alt yapısını oluşturuyor

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG'ye, sürekli askeri teçhizat ve malzeme desteği vermesi gelecekteki istikrarsızlığın da altyapısını oluşturmaya yönelik olduğunun altını çizen Bekin şöyle devam etti:

"İleride bu yapılanmaların barışçıl amaçlara yönelik olmalarını düşünmek aşırı safdillik olsa gerek. Bu cümleden olarak, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu bölgede, gelecekte Suriye'nin bütünlüğünden sürekli dem vuran Türkiye mi, yoksa DEAŞ bahanesiyle asıl Suriye'yi çökertmeye çalışan yıkıcı güçler mi başarılı olacak? Asıl bunun üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir konu olsa gerek. ABD, özellikle Ortadoğu'nun geleceğine yönelik politikalarını oluştururken, ortaya çıkan SDG gibi terör unsuru dinamikleri daha da güçlendirerek uzun vadeli planlarının gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması - Son Dakika

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