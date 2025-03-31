Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Geçen Yılı Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Geçen Yılı Değerlendirdi

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Geçen Yılı Değerlendirdi

Yenipazar'ın yeni belediye başkanı Malik Ercan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra bir yıllık hizmet dönemini değerlendirerek, mahallelerde yapılan hizmet konvoyları ve diğer iyileştirmeleri anlattı.

31.03.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Türkiye'de 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden birinci çıkan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, geçen bir yılın değerlendirmesini yaptı. Başkan Ercan, "Bizler bir yılda mahallelerimizde hizmet konvoyları yaptık" ifadesini kullandı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, görev yaptığı bir yıllık süreçte ilçenin senelerdir görmediği hizmetleri bir yılda yaptığını ifade etti. Vatandaşın sorununu ve talebini değerlendirdiklerini belirten Başkan Ercan, "Kıymetli vatandaşlarımızın verdikleri oylarla bu ilçeyi yönetmem benim için bir gurur, onur duyuyorum bu halka, memlekete hizmet yapmaktan. Tam bir sene öncesinde vatandaşlarımızın tercihi ile göreve başladık. 4 Nisan'da devir teslim yapıldı ve Yenipazar'da hizmet dönemi başladı. Mahallelerimizde hizmet konvoyları yaptık, her mahallemizin eksikliklerini giderdik, sorunları beraber çözüme kavuşturduk. Tarla bahçe yollarının asfaltlanması, sokak ve caddelerimize yeni parke taşlarının döşenmesi, ilçemizi güzelleştirmek için yaptığımız çalışmalar, kazandırdığımız yeni parklar, cemiyet alanlarının yenilenmesi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte bu güzel ilçeye yaptığımız hizmetler hem de bir yıl gibi kısa bir sürede. Halkımızın gönlü rahat olsun, görev süremiz boyunca tüm mahallelerimizdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz, vatandaş odaklı hizmetlerimiz sürecek. Bizlerin her zaman yanında olan, arkamızda kaya gibi duran Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Geçen Yılı Değerlendirdi - Son Dakika

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