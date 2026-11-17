AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Barosu, Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Yenişehirlioğlu, Manisa Barosu ziyaretinde baro başkanlığına seçilen Ümit Rona'ya görevinde başarı diledi.

Daha sonra Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı da ziyaret eden Yenişehirlioğlu, Manisa'nın katma değerinin artırılması ve kentteki kurumların güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yenişehirlioğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve istişareye önem verdiklerini ifade ederek, "Önemli olan Manisa'ya hizmet ediliyor olması. Yaptığımız şey Manisa'ya hizmet ediyorsa, vatandaşı rahatlatıyorsa, buraya bir katma değer katıyorsa önemli olan bu." dedi.

Son olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret eden Yenişehirlioğlu, odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yenişehirlioğlu'na ziyarette AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da eşlik etti.