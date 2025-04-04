Yeşil Elektrik Anlaşması İmzalandı

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma ile güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotasını izleyerek Avrupa'ya ulaşacak.

Türkiye; doğudaki komşuları Azerbaycan, Gürcistan ve batıdaki komşusu Bulgaristan ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımı ile Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan Hükümetleri arasında Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi 2. Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Vakhtang Tsintsadze katıldı. Yuvarlak masa toplantısında, 22 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Enerji Forumu'nda mutabık kalınan ve 4 ülkenin yeni enterkonneksiyon hatları ile birbirine bağlanması konusunda ilk somut adım atıldı. Güney Gaz Koridoru'nun yıllık toplantısı için Bakü'de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da üç ülkenin bakanlarıyla birlikte Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bu mutabakat zaptı ile birlikte 4 ülke arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin farklı coğrafyalara iletilerek ticaretinin yapılacağı Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi hayata geçmiş oldu. Anlaşma ile güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotasını izleyerek Avrupa'ya ulaşacak.

Stratejik avantajlar

Proje; enerji arz güvenliğinin artırılması, voltaj ve frekansın senkronize edilmesi, üretim tesislerinin tam kapasiteye yakın daha verimli çalışması ve üretim ile iletim altyapısının iyileştirilmesi gibi birçok alanda fayda sağlayacak. Bölgenin enerji güvenliğinden altyapının daha verimli kullanımına, ekonomik verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar stratejik avantajlar getirilecek.

Elektrik iletiminde yeni hat

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE), Iğdır-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ile stratejik bir konumda bulunan Türkiye, bu yeni hat ile elektrik iletiminde de hem Azerbaycan ile ilişkilerini derinleştirecek hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlamış olacak. - BAKÜ