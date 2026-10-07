Yeşilyurt Belediye Meclisi 34 maddeyi görüşüp 2027 bütçe teklifini komisyona yolladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığında Ekim Ayı toplantılarına başlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2027 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeler Cetvelini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti. 34 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, gündemde bulunan toplam 34 maddeyi görüşmek üzere bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Meclisinin toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının ilk bölümünde mazeretli meclis üyelerinin dilekçeleri kabul edilirken, ardından 2 Eylül 2026 tarihli Eylül Ayı Toplantısına ait toplantı karar özetleri görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal anısına bu yıl 21'incisini düzenledikleri Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'ne katılan tüm pehlivanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Geçit'in konuşmasının ardından Yeşilyurt Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeler Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Yeşilyurt Belediyesinin 2027 Yılı Performans Programı ise Meclis tarafından görüşülerek onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulmasına karar verildiği toplantıda, Yeşilyurt Belediyesine ait Dilek Yeşil Konak'taki bir dükkanın, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere iki yıllığına tahsis edilmesi kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan "365 Gün İyilik" Projesi kapsamında İş Birliği Protokolü imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi de meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

Gündüzbey Mahallesi'nde Yeşilyurt Belediyesine ait bir arsanın, "Aile Sağlığı Merkezi" yapılması ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu tahsis işlemlerine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, tahsis amacı doğrultusunda düzenlenecek protokol ve diğer belgelerin imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e yetki verilmesi de kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Engelliler Komisyonu tarafından Divan Başkanlığına sunulan "Yeşilyurt Engelsiz Nefes Evi ve Üreten Aileler Merkezi Projesi" ile "Engelliler İçin Malatya Gezi Haritası Projesi" önergesi görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik gündem maddelerini karara bağladı. Gündemdeki bazı maddeler yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı 2. Olağan Toplantısını 21 Ekim Çarşamba günü saat 14: 00'da gerçekleştirecek.