Yeşilyurt\'ta Kaba Yem Üretim Tesisi Kuruluyor

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması için yem bitkileri üretiminin artırılması ve işlenerek hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla Fatih ile İkizce mahallelerinin kesişme noktasına Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi kuracaklarının müjdesini çiftçilere verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde verdiği sözleri sistematik bir şekilde birer birer hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu kez de çiftçilere müjdeyi verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim döneminde kırsal bölgeleri ziyaretleri sırasında çiftçilerin talebi sonrasında yeni dönem yatırımları arasına eklediği Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi, Fatih ile İkizce mahallelerinin kesişme noktasına kurularak, hayvancılık işiyle uğraşan çiftçilerin hizmetine sunulacak. Üretim tesisi sayesinde çiftçilerin kaliteli ve ucuz yem talepleri karşılanmış olacak. (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığının hibe destekleriyle Yeşilyurt'a kazandırılacak olan Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Geçit, tarım ve hayvancılık yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

"İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun"

Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi ile çiftçilerin uygun maliyetle, kaliteli ve ucuz yem elde etmelerine katkı sunacaklarını ifade eden Başkan Geçit, "İlçemizde yoğun olarak yapılan hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması için yem bitki üretiminin artırılmasını sağlamak ve yem bitkilerinin hijyenik, modern ve nezih ortamlarda işlenerek hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla Fatih ile İkizce mahallelerimizin kesişme noktasına Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi kurmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Başkan Yardımcılarımızla birlikte tesisin kurulacağı alanda detaylı incelemelerde bulunarak projenin tüm boyutlarını ele aldık. Kuracağımız tesisle birlikte çiftçilerimiz ürünlerini buraya getirerek uygun maliyetle yem haline dönüştürülecek olup, yem üretimin artmasını sağlayacağız. Çiftçilerimizin yem bitkileri üretimine yönlenmesini sağlayarak, kendi ürünleri ile yem elde etmelerinin önünü açacağız. Bunun yanı sıra çiftçilerimizle yem üretimi konusunda hammadde elde etmek amacıyla sözleşmeli tarım uygulamasını da hayata geçirmiş olacağız. Belli dönemlerde ise çiftçilerimizi desteklemek amacıyla yem dağıtımı da yapacağız. Kaba Yem (Kesif Yem) Üretim Tesisi şimdiden ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yeşilyurt'ta hayvancılık sektörünün gelişmesine ciddi katkılar sunacak olan tesisimizin hayata geçmesinde desteklerini eksik etmeyen (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığına da şahsım ve tüm çiftçiler adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA