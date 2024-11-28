Yıldırım'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

Yıldırım'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiriler

Yıldırım\'dan İmamoğlu\'na Sert Eleştiriler

AK Parti'li Yıldırım, İmamoğlu'nu hizmet eksikliği nedeniyle eleştirerek, İstanbul'un sorunlarını vurguladı.

28.11.2024 16:18
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken "İstanbul senden hizmet bekliyor. Trafiği azaltmanı, kavşak yapmanı, çöp dağlarının yok olmasını, hava kirliliğini önlemeni bekliyor. Bu durumlar varken, kendi işini yapmayıp başkalarına laf yetiştirmenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, belediyelerin açtığı kreşler üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik kullandıkları ifadelerin, devlet geleneklerine yakışmadığını belirtti.

Bunun, "suni" bir gündem olduğunu ve CHP tarafından "dinamitlendiğini" söyleyen Yıldırım, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle belediyelere tanınan kreş ve anaokulu açma imkanına yönelik düzenlemenin iptal edildiğini anlattı.

Anaokulu ve kreş ayrımı konusunda vatandaşın tam aydınlatılamadığına işaret eden Yıldırım, "Kreş dediğimiz 0-3 yaşa kadar olan yaş grubundaki çocuklarımız, zaten Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız uhdesinde olabilecek bir şey. Milli Eğitim Bakanlığımız zaten buraya karışamaz. 3-6 yaş arasındaki çocuklarımızın bulunduğu anaokulu dediğimiz kısım MEB'i ilgilendirir." diye konuştu.

Adem Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullulara verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, "İstanbul senden hizmet bekliyor. Trafiği azaltmanı, kavşak yapmanı, çöp dağlarının yok olmasını, hava kirliliğini önlemeni bekliyor. Bu durumlar varken, kendi işini yapmayıp öbür taraftan başkalarına laf yetiştirmenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi olmadığını düşünüyorum. Bel altı vuruşlarla, Bakanımızın profesörlüğünü sorgulamakla olmaz. Bunu sorgulayabilmen için Bakanımızla aynı şartlarda olman gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yıldırım'dan İmamoğlu'na Sert Eleştiriler - Son Dakika

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