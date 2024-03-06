Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yeni dönem projelerini açıkladı

Politika

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yeni dönem projelerini kamuoyuna açıkladı. 17 yeni proje ile halkın karşısına çıkan Bıyık, yeni projeleri ile Yomra'nın her köşesine dokunacaklarını ve ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Geride kalan 5 yılda çok önemli projeleri Yomra'ya kazandırdıklarını kaydeden Bıyık, önümüzdeki 5 yılda yapacakları yeni çalışmalarla Yomra'yı Türkiye'nin en modern ilçesi haline getirmek istediklerini belirtti. Yeni projelerinin tamamen gerçekçi olduğunu kaydeden Başkan Bıyık, "Yaptıklarımızın teminatı ile yapacak olduğumuz yeni işler için, Yomra'nın geleceği için hangi siyasi parti ve görüşe mensup olursa olsun herkesin hem oyunu hem duasını istiyorum" diye konuştu.

Başkan Bıyık tarafından kamuoyuna açıklanan projeler şu şekilde oluştu:

"Köy yolları projesi, Cadde ve Sokak Yenileme Projesi, Adnan Kahveci ve Dursun Şahin Caddeleri Özel Projesi, Yomra Kent Meydanı Projesi, Cephe Yenileme Projesi, Yeni Belediye Şantiyeleri Projesi, Yeni İş Makineleri alımı yapılacak, Kaşüstü'ne spor temalı park, Namıkkemal sahilinde sosyal alan, Macera Parkı, Köy Parkları Projesi, Kütüphane Projesi, Yomra Şehir Müzesi" - TRABZON