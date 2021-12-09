Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde - Son Dakika

Yöneylem Araştırma; Kasım 2021 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2021 yılı içinde AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi, CHP en çok tercih edilen parti oldu. CHP'nin oyu 25.6, AK Parti'nin ise yüzde 24.3. Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde.

Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 24.3'ü AK Parti'yi, yüzde 25.6'sı CHP'yi, yüzde 10.6'sı İYİ Parti'yi, yüzde 7.8'i HDP'yi ve yüzde 5.2'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Asla oy vermem" diyenlerin oranı 59.6 seviyesine yükseldi.

Raporun çarpıcı sonuçları şöyle:

– Raporda; Kasım ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40.2, Cumhur İttifakı yüzde 32.5 seviyesinde.

– "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?" sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

– Seçmenlerin yüzde 57.9'u erken seçim isterken, erken seçime karşı olanların oranı yüzde 38.2 olarak ölçüldü.

KARARSIZLARIN EĞİLİMİ MİLLET İTTİFAKI

– Kararsızların yüzde 11.2'si Cumhur İttifakı'nı, yüzde 23.7'si Millet İttifakı'nı, yüzde 5.9'u da diğer partileri destekleme eğiliminde olduğunu kaydetti.

– Seçmenlerin yüzde 52.5'i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hanelerin yüzde 46'sında en az bir kişinin iş aradığı/işsiz olduğu görüldü.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 69'U SON 12 AYDA GIDA ÜRÜNLERİ ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Rapora göre; vatandaşların yüzde 59'u son 12 ayda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 69'u son 12 ayda gıda ürünlerini almakta, beslenmede güçlük çeker hale geldiğini, yüzde 63'ü son 12 ayda faturalarını ödemekte güçlük çeker hale geldiğini ifade etti. Son 12 ayda "Psikolojim bozuldu, kaygı içinde yaşar hale geldim" diyenlerin oranı ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

HDP SEÇMENİ İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU DİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Cumhur İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı, Millet İttifakı'nın ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 35.3'ü Erdoğan'ı, yüzde 33.1'i Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 12.8'i Demirtaş'ı destekleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Demirtaş'a oy vereceğini beyan edenlerin yüzde 84'ü ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini kaydetti. Rapora göre CHP ve İYİ Parti seçmeni ikinci turda daha kararlı bir biçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleme eğiliminde.

Erdoğan'ın oy oranı 36.8, Kılıçdaroğlu'nun ise 46.2. Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Erdoğan'a Mansur Yavaş 28 puan; Ekrem İmamoğlu 18 puan üstünlük sağlıyor.