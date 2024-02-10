YRP lideri Fatih Erbakan, İstanbul\'u eniştesi Mehmet Altınöz\'e emanet etti

Politika

Akaryakıta bir okkalı zam daha

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eniştesi Mehmet Altınöz'ü açıkladı.

YENİDEN REFAH, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ADAYLARINI AÇIKLADI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler arasındaki rekabet kızıştı. AK Parti ile ittifakta anlaşamayınca yerel seçimlere ayrı girme kararı alan Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da Suat Kılıç'ın, İzmir'de Cemal Arıkan'ın aday olduğunu duyurdu.

İSTANBUL'DA NECMETTİN ERBAKAN'IN DAMADI ADAY OLDU

Önceki gün kulislerde yer alan bilgilere göre, Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için ablası Elif Erbakan'ı açıklaması bekleniyordu. Ancak Erbakan bir sürprize imza attı. Yeniden Refah lideri, İBB adaylığı için Mehmet Altınöz'ün ismini duyurdu.

YRP İSTANBUL ADAYI MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme BölümündeYönetim ve Organizasyon Yükseklisansı (MBA) yapmıştır. Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.