"İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi
18.12.2022 18:46
YSK Başkanı Muharrem Akkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası alması hakkında, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz." demişti.
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18.12.2022 19:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: "İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika