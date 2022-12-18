"İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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"İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi

18.12.2022 18:46
"İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası alması hakkında, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz." demişti.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz' diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İmamoğlu'nun cezası kesinleşirşe mazbata alamaz" diyen YSK Başkanı Akkaya, sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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