Yüksel Kepenek'ten Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Politika

Yüksel Kepenek'ten Kadir Gecesi Mesajı

Yüksel Kepenek\'ten Kadir Gecesi Mesajı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, insanlık değerlerine vurgu yaparken, sevgi, barış ve hoşgörünün önemini dile getirdi.

25.03.2025 16:26  Güncelleme: 16:27
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kadir Gecesi mesajında; "Bu özel gecede, inancımız ne olursa olsun; ortak insanlık değerlerimizde buluşalım" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadir Gecesi, sadece inananlar için değil; iyiliği, merhameti ve dayanışmayı önemseyen herkes için anlamlı bir gece. Bugün, kırgınlıkları geride bırakıp affetmenin, sevgiyle birbirimize yaklaşmanın, el uzatmanın tam zamanı. İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanarak, küçük bir tebessümden büyük bir değişimin doğabileceğini unutmayalım. Kalplerimizin güzelliklerle dolduğu, sevginin sınır tanımadığı bir dünya için umutlarımızı çoğaltalım. Bu özel gecede, inancımız ne olursa olsun; ortak insanlık değerlerimizde buluşalım. Sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya için umut edelim. Kadir Gecesi'nin getirdiği huzur ve umut, tüm insanlığa ışık olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüksel Kepenek'ten Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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