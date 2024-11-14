Yunanistan İsrail ile Hava Savunma Sistemi Geliştiriyor

Politika

Yunan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, Yunanistan'ın çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere İsrail ile görüştüğü iddia edilerek, söz konusu sistemin maliyetinin 2 milyar euro olacağı öne sürüldü.

Yunanistan'ın İsrail'le çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere görüştüğü iddia edildi. Adı açıklanmayan Yunan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, söz konusu sistemin maliyetinin 2 milyar euro olacağı öne sürüldü.

Haberlerde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın basına kapalı şekilde yaptığı bir açıklamada, konuyla ilgili "Plan çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-dron sistemi oluşturmak. İsrail ile görüşmelerimiz sürüyor" dediği ifade edildi. - ATİNA