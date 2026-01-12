Başkan Balaban Karaveliler'de vatandaşı dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Balaban Karaveliler'de vatandaşı dinledi

Başkan Balaban Karaveliler\'de vatandaşı dinledi
12.01.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesindeki Karaveliler Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen başkan, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan Karaveliler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaveliler Mahallesi kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Karaveliler Mahalle Muhtarı Ramazan Budak eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahallede yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Balaban, iletilen konuları not aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Balaban, vatandaşlarla birebir iletişimin önemine vurgu yaparak, "Mahallelerimizi yerinde ziyaret ederek hemşehrilerimizle yüz yüze konuşmak, ihtiyaçları doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Karaveliler Mahallemizde de vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Ortak akılla, Karaveliler'e ve Yuntdağı bölgesine değer katacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Balaban, mahallede yaptığı incelemelerin ardından Karaveliler Mahallesi'nden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaveliler, Politika, Balaban, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Balaban Karaveliler'de vatandaşı dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:56:19. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Balaban Karaveliler'de vatandaşı dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.