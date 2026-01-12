Başkan Balaban Karaveliler\'de vatandaşı dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan Karaveliler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaveliler Mahallesi kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Başkan Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Karaveliler Mahalle Muhtarı Ramazan Budak eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahallede yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Balaban, iletilen konuları not aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Balaban, vatandaşlarla birebir iletişimin önemine vurgu yaparak, "Mahallelerimizi yerinde ziyaret ederek hemşehrilerimizle yüz yüze konuşmak, ihtiyaçları doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Karaveliler Mahallemizde de vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Ortak akılla, Karaveliler'e ve Yuntdağı bölgesine değer katacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Balaban, mahallede yaptığı incelemelerin ardından Karaveliler Mahallesi'nden ayrıldı. - MANİSA