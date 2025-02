Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Fatih Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Sürecini Anlattı

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek imar planı ve kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı. Başkan Balaban, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, sorunları çözmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan da katıldı. Vatandaşlar, mahallede planlanan kentsel dönüşümle ilgili endişelerini dile getirirken, Başkan Balaban sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Halkımızın çıkarlarını korumak önceliğimiz"

Çalışmaların halkın yararına olacak şekilde yürütüldüğünü belirten Başkan Balaban, şunları söyledi: "Biz her zaman sosyal demokrat bir anlayışla hareket ederek halkımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz. Vatandaşın çıkarlarını her şeyin önünde tutuyor, belediye olarak bu süreçte halkımızın yanında yer alıyoruz. Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümde, mahalle sakinlerinin en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, en adil şekilde hareket edeceğiz. Halkımızın emeği bizim için kutsaldır. Şu an oturdukları evleri büyük emek ve fedakarlıklarla kazandılar. Halkımızın rızası olmadan hiçbir adım atılmayacaktır. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Kahvaltının ardından Fatih Mahallesi Muhtarı Tansel Satıcı ile bir araya gelen Başkan Balaban, imar planlarını inceledi. Belediye olarak kentsel dönüşüm sürecinde Fatihlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA