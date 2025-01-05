Yüreğir Belediyesi\'nden Mahalle Buluşmaları Başladı

Politika

Yüreğir'in geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlatılan 'Yüreğim Mahallenizde' buluşmalarının ilki Yavuzlar'da gerçekleştirildi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı buluşmada vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir'in geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Yüreğim Mahallenizde' mahalle buluşmalarını başlattı. Mahalle buluşmalarının ilki Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Demirçalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya Yavuzlar mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Demirçalı, 9 ayda yapılan çalışmaları anlattı, planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Yüreğir'in geleceğini ortak akılla inşa etmek için mahalle buluşmalarını başlattıklarını ifade eden Demirçalı, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bizzat vatandaşlarımızın ayağına giderek, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile birlikte yerinde tespit ediyoruz ve her bir talebi tek tek not alıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir şekilde emanet etmemiz gereken bir Yüreğir var. Yüreğir'e daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, Yüreğir'i kadından yana, çocuktan yana, gençlerden yana bir belediye nasıl yapabiliriz bunun hedefiyle çalışıyoruz. İlk buluşmamızı Yavuzlar Mahallemizde başlattık. Acil çözülmesi gereken sorunları ve ihtiyaçları belirleyip hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

Aynı gün içerisinde ikinci buluşmayı Sinanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştiren Demirçalı, mahalle buluşmalarında vatandaşları dinledi, sorunlarını çözme sözü verdi. Demirçalı, Yavuzlar ve Sinanpaşa Mahallesinde başlayan bu buluşmaları hızla tüm mahallelere yayacaklarını belirterek, belediyenin hizmet programlarıyla her mahallede varlığını hissettireceklerini, kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi. - ADANA