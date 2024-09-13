Yusuf Ziya Yılmaz'dan 31 Mart değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yusuf Ziya Yılmaz'dan 31 Mart değerlendirmesi

Yusuf Ziya Yılmaz\'dan 31 Mart değerlendirmesi

Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirerek partinin geleceği için kararlılık mesajı verdi.

13.09.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerindeki ortaya çıkmış olan sonuçla hiç yetinmiyoruz. Bunu telafi etmek üzere, geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin yine partimizin yeni siyasi mücadelesini, önümüzdeki sürecin mücadelesini vermek üzere gayret içindeyiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Gümüşhane il teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra il ziyaretleri gerçekleştirerek belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkanları, ana kademenin unsurları ve meclis üyeleriyle seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, "31 Mart seçimleri geride kaldı. Bizim önümüzde bir sürü süreç var. Biz bu sürecin yapılması gerekenlerini yapalım. Oradan da ders alalım. Onu da yokmuş gibi düşünmeyelim. Oradan çıkan gerçekleri de masaya yatıralım. Onu da cebimize koyalım. Benim sizden bir ricam var. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olay benim partimin üst kurulları tarafından enine boyuna nerede eksiklik yaptık zaten konuşuluyor ama burada kadirşinas, çilekeş insanlara kendimi de bunun içine koyarak söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar, bu 31 Mart seçimlerindeki beklediğimiz sonucu alamayışımızda acaba benim de eksiğim var mı? Birinci soruyu kendimizi sormamız lazım." diye konuştu.

"Geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin koşuyoruz"

Gümüşhane'de bir mesaj vermek istediğini belirten Yılmaz, "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerindeki ortaya çıkmış olan sonuçla hiç yetinmiyoruz. Bunu telafi etmek üzere, geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin yine partimizin yeni siyasi mücadelesini, önümüzdeki sürecin mücadelesini vermek üzere gayret içindeyiz. Yaklaşan kongremize hazırlıkların içindeyiz. Ondan sonra da 2028 süreci başlıyor. Onu takip eden süreçte 2029 başlıyor. Böylesine hızlı akan zamanın türbülansı içinde geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin koşuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar incinmişlikleri bir kenara bırakalım. Bu incinmişlik meselesi, incitmişlik meselesi bizim içimizdeki insanlığın, nefis taşıyan her insanın, siyasi hadiseler değil bunun dışındaki sosyal hayatta da akrabalık ilişkilerinde de komşuluk ilişkilerinde de normal hayat içinde de insan münasebetlerinde de merkezine kendimizi koyduğumuz, karşımızdaki insanların hatasının çetelesini tuttuğumuz, kendi hatalarımızı hiç yokmuş gibi kabul ettiğimiz bir hayat yaşıyoruz. Bugün incinmişlikleri, kırılmışlıkları bir kenara bırakılması... 31 Mart seçimlerinde aldığımız sonuç yetersiz ama onu telafi etmek de önümüzdeki günlerde mümkün. Bunun için el ele tutuşacağız. Biraz daha fazla koşacağız. Önce eksikliği kendimizde arayacağız. Önce kendi kendimize eksikliklerin telafisiyle ilgili bir süreç başlatacağız ve geleceğe dolu dizgin koşacağız diyen bir duruşla bugünden geçi yok yarın sabah bismillah deyip güne böyle başlamanızı istiyorum."

Siyasette susmayı bilmenin söylenmesi gerekenden daha önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aklınıza iyi gelenin söylendiği bir kulvar, bir süreç değildir siyaset. Siyasette nerede durduğunuz önemli değil hangi yolda koştuğunuz önemlidir. Bir yerde duruyorsanız, ben orada durduğum için partime en büyük kazanımı orada elde ediyorum, orada kazandırıyorum demeyin. Durduğunuz yerden sonra geleceğe doğru, Cumhurbaşkanı'mız 'yola devam' diyor ya o yola devam ederken, o yolda koşarken hangi yolda koştuğunuz, hangi oranda siyasetimize katkı verdiğinizin önemli olduğu bir yurt hizmetidir. Bir insanlık hizmetidir." dedi.

Programa, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz'dan 31 Mart değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Ziya Yılmaz'dan 31 Mart değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement