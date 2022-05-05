Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz - Son Dakika

TGRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla ilgili hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ve yapımcısı gözaltına alınıp serbest bırakılan 'Sessiz İstila' filmine ilişkin de konuşan Soylu, sert ifadeler kullandı.

"SESSİZ İSTİLA BİR EDEBSİZLİKTİR"

Soylu, "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için ağır ifadeler kullanan Soylu, "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi." şeklinde konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN JET YANIT

Soylu'nun 'Soros' suçlamasına Ümit Özdağ'dan ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." ifadelerini kullandı.