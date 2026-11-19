Almanya'nın başkenti Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu zirvesinden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin, Ukrayna konulu kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Gönüllüler Koalisyonu zirvesinin başlamasından kısa süre önce Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu "E3" grubundan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. E3 toplantısında Ukrayna'da son durum, Rusya Ukrayna savaşındaki barış çabaları, zorlu kış mevsimi şartları öncesinde Ukrayna'ya yapılacak kış desteği ele alındı.

Zelenskiy görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna bağlamında güncel gelişmeleri ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını ele aldıklarını ifade etti. Rus saldırılarını hatırlatan Zelenskiy, bunları bertaraf etmek ve enerji alt yapısını korumak için atılacak adımları ve diplomatik çabaları da konuştuklarını belirtti. Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu zirvesinin de bu yönde olumlu sonuç vermesini de temenni etti.