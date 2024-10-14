Zelenskiy: Kuzey Kore Rusya'ya Asker Gönderiyor - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Kuzey Kore Rusya'ya Asker Gönderiyor

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin Rus güçlerine asker desteği sağladığını iddia etti ve ortaklarla ilişkilerde değişiklik gerektiğini vurguladı.

14.10.2024 12:03
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki Rus güçlerine destek amacıyla asker gönderdiğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki Rus güçlerine destek amacıyla asker gönderdiğini iddia ederek Kuzey Kore'nin bu askeri adımı nedeniyle Ukrayna'nın da ortaklarıyla savunma ilişkilerinin değişmesi gerektiğini söyledi. "Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin ittifakının arttığını görüyoruz" diyen Zelenskiy, "Bu artık yalnızca silah transferiyle ilgili değil. Bu aslında, Kuzey Kore'den işgalci askeri güçlere insan transferiyle ilgili" dedi.

Zelenskiy konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Açıkçası, bu şartlar altında ortaklarımızla ilişkilerimizin daha ileriye taşınması gerekir. Cephe hattının daha fazla desteğe ihtiyacı var. Ukrayna'ya daha uzun menzilli kapasite ve kuvvetlerimiz için daha belirleyici malzemeler verilmesini konuştuğumuzda sadece bir askeri teçhizat listesinden bahsetmiyoruz. Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaktan bahsediyoruz. Bu, daha büyük bir savaşın engellenmesiyle ilgili. Kalıcı barışa ancak güçle sağlanabilir ve önümüzdeki hafta boyunca ortaklarımızla birlikte bu güç için, gerçek barış için çalışmaya devam edeceğiz."

Liderlerle görüşmeler olacağını sözlerine ekleyen Vladimir Zelenskiy, "Kararların zamanında alınmasına büyük önem veriyoruz. Halkımızın ve Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Zelenskiy'in iddiasının yanı sıra Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da Salı günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin "yüksek ihtimalle" Ukrayna'ya asker gönderdiğini ifade etmiştş.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Perşembe günü Kuzey Kore'nin asker gönderip göndermediğine ilişkin soruya, "Bu da başka bir yalan habere benziyor" yanıtını vermişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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