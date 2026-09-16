Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Vali başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Vali başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Vali başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı için güvenli eğitim ortamına yönelik Üniversite Güvenlik Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, 2026-2027 akademik yılında güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamının sürdürülebilmesine yönelik Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; merkez ve ilçe kampüslerimizde güvenlik ve asayişin sağlanması, öğrencilerin ve üniversite personelinin güvenliğinin güçlendirilmesi, eğitim-öğretim ortamının huzur içerisinde sürdürülmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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