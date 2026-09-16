Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Vali başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Vali başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı için güvenli eğitim ortamına yönelik Üniversite Güvenlik Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, 2026-2027 akademik yılında güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamının sürdürülebilmesine yönelik Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda; merkez ve ilçe kampüslerimizde güvenlik ve asayişin sağlanması, öğrencilerin ve üniversite personelinin güvenliğinin güçlendirilmesi, eğitim-öğretim ortamının huzur içerisinde sürdürülmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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