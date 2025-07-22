1983 yılından bu yana İstanbul'da sağlık alanında faaliyet gösteren Özel Çevre Hastanesi, ekonomik daralma nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanda hizmet sunan sağlık kuruluşu, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanınca yargı yoluna başvurdu.
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ile Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına açılan konkordato davasında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısının incelenmesi ve borçların yapılandırılması hedefleniyor.
Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu heyet, şirketin mali tablolarını ve alacaklılarla yapılacak anlaşma sürecini denetleyecek.
Geçici mühletin ilan edilmesinin ardından, konkordato kararına itirazda bulunmak isteyen alacaklılara yedi günlük süre tanındı. Bu süre zarfında itirazlarını belgeleriyle birlikte sunan alacaklılar, konkordato talebinin reddini talep edebilecek.
Konkordato, borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan borçluların, alacaklılarıyla yasal çerçevede bir anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyan bir hukuki kurtuluş yoludur. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.
Konkordato ile amaçlanan, borçlunun tüm mal varlığının iflasla elden çıkmasını önleyerek hem borçlunun ticari hayatına devam etmesini sağlamak hem de alacaklıların makul bir oranda tahsilat yapabilmesidir.
Konkordato bir kurtuluş yolu iken, iflas tasfiye sürecidir. Konkordato, faaliyetlere devam şansı tanırken iflasla işletmenin faaliyeti sona erer. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato: Borçlu, malvarlığını alacaklılara devrederek borcunu ödemeyi teklif eder.
Son Dakika › Sağlık › 42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
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