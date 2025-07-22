42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
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Sağlık

42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde

42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
22.07.2025 08:11
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İstanbul'un köklü sağlık kuruluşlarından Özel Çevre Hastanesi, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken, mahkeme verilen geçici mühlet kapsamında konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

1983 yılından bu yana İstanbul'da sağlık alanında faaliyet gösteren Özel Çevre Hastanesi, ekonomik daralma nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanda hizmet sunan sağlık kuruluşu, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanınca yargı yoluna başvurdu.

3 AYLIK GEÇİCİ SÜRE VERİLDİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ile Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına açılan konkordato davasında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısının incelenmesi ve borçların yapılandırılması hedefleniyor.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRDİ

Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu heyet, şirketin mali tablolarını ve alacaklılarla yapılacak anlaşma sürecini denetleyecek.

Geçici mühletin ilan edilmesinin ardından, konkordato kararına itirazda bulunmak isteyen alacaklılara yedi günlük süre tanındı. Bu süre zarfında itirazlarını belgeleriyle birlikte sunan alacaklılar, konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLER?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan borçluların, alacaklılarıyla yasal çerçevede bir anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyan bir hukuki kurtuluş yoludur. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Konkordato ile amaçlanan, borçlunun tüm mal varlığının iflasla elden çıkmasını önleyerek hem borçlunun ticari hayatına devam etmesini sağlamak hem de alacaklıların makul bir oranda tahsilat yapabilmesidir.

KONKORDATO SÜRECİNİN AŞAMALARI

GEÇİCİ MÜHLET

  • Borçlu, mahkemeye konkordato talebinde bulunur.
  • Talep üzerine mahkeme 3 ay geçici mühlet verir (gerektiğinde 2 ay daha uzatılabilir).
  • Bu süre zarfında icra takipleri durur, borçlu mal varlığıyla ilgili tasarruflarını sınırlı şekilde sürdürebilir.

KESİN MÜHLET

  • Mahkeme, geçici mühletin sonunda şartların uygunluğuna kanaat getirirse 1 yıl kesin mühlet verir.
  • Bu sürede konkordato komiseri atanır; borçlunun faaliyetlerini denetler, alacaklılarla uzlaşma sürecini yürütür.

ALACAKLILARLA ANLAŞMA

  • Borçlu, borçlarının bir kısmını ödemeyi ya da vade uzatmayı teklif eder.
  • Alacaklılar bu konkordato teklifini kabul ederse ve mahkeme de uygun bulursa, konkordato tasdiki gerçekleşir.
  • Kabul için, alacaklıların belli çoğunluklarının (hem sayı hem alacak miktarı bakımından) onayı gerekir.

KONKORDATO TÜRLERİ

  • Adi Konkordato: En yaygın olan türdür. Borçlunun alacaklılarıyla yaptığı klasik konkordato anlaşmasıdır.
  • İflastan Sonra Konkordato: Borçlu iflas ettikten sonra talep edilir.

KONKORDATO SONUÇLARI

  • Borçlu lehine koruma sağlar: İcra takipleri durur, faiz işlemez, teminatlar bozulmaz.
  • Alacaklılar için çerçeve sunar: Belirli plan dahilinde tahsilat imkânı oluşur.
  • Ticari yaşamı korur: Özellikle şirketler için faaliyetlerin devamı sağlanır.

KONKORDATO İLE İFLAS ARASINDAKİ FARK

Konkordato bir kurtuluş yolu iken, iflas tasfiye sürecidir. Konkordato, faaliyetlere devam şansı tanırken iflasla işletmenin faaliyeti sona erer. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato: Borçlu, malvarlığını alacaklılara devrederek borcunu ödemeyi teklif eder.

İstanbul, Ekonomi, Mahkeme, Hastane, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür:
    tüh sağlık bakanı nasıl el atmamış sever özel hastaneleri zinciri var nede olsa 0 0 Yanıtla
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