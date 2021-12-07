Üye Girişi
7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir - Son Dakika

7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

07.12.2021 17:54
7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

7 milyon hastanın veri tabanı baz alınarak yapılan araştırmada, Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin kullanmayanlara oranla daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Cinsel performansı artırmak için kullanılan Viagra'nın beyne etkisini inceleyen Amerikalı bilim insanları, hapın Alzheimer hastalığına iyi geliyor olabileceğini ortaya çıkardı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmayı yürüten bilim insanları ayrıca 7 milyon hastanın veri tabanını analiz etti ve Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin daha düşük olduğunu fark etti.

Nature Aging dergisinde konuya dair bilgilerini paylaşan araştırmacılar, verilerin daha derin incelenmesinin kayda değer olduğunu söyledi. Bilim insanları hapın hastalığın tedavisi için yeni bir ilaç geliştirmekten daha kolay, ucuz ve hızlı olacağı belirterek gelişmeleri heyecan verici olarak yorumladı. 'Sildenafil' olarak da bilinen Viagra damarları genişleterek kan dolaşımını arttırdığı için en başta kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.

İLACIN BAŞKA AMAÇLAR İÇİN DE KULLANILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Sildenafil kadın ve erkeklerde akciğerde görülen pulmoner hipertansiyonun tedavisinde zaten kullanılıyordu. Hapın Alzheimer'dan sonraki en yaygın ikinci bunama hastalığı vasküler demansa yakalanma riskini azaltılıp azaltmadığına dair araştırmalar da yapılıyordu.

7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

ALZHEİMER'A KARŞI ETKİLİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmiyor, ancak doktorlara göre kesin olan şey Alzheimer olanların beyninde anormal protein parçalarının biriktiği. Araştırmayı yürüten bilim insanları da normalde alınması gerekenden daha yüksek dozda sildenafil kullanan kişilerin beyin damarlarının genişlediğini ve protein birikiminin azaldığını fark etti. Ekip, altı yıl boyunca toplanan ve 7 milyondan fazla kişinin dahil olduğu veri tabanına bakarak sildenafil kullanan insanlarda Alzheimer'ın gelişme olasılığının, kullanmayanlara göre daha az olduğunu ortaya çıkardı.

7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

Alzheimer, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar 17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 17:37 Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!

Son Dakika Haberleri
17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
17:38 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu
17:37 TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız
17:29 Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
17:21 Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı
17:19 Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?
17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?
17:10 Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
17:06 2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı
17:04 ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı         
17:42
Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
17:39
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 18:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement