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Ağız kuruluğunun farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi - Son Dakika

Ağız kuruluğunun farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi

26.01.2022 11:01
Ağız kuruluğunun farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi

Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, ağız kuruluğunun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini bildirdi.

Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, ağız kuruluğunun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini bildirdi.

Özel bir hastanede görevli Kaplan, yazılı açıklamasında, bazı ciddi hastalıkların belirtisi de olabilen ağız kuruluğundan kurtulmak için altta yatan nedenin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ağız kuruluğunun, tükürük bezlerinin ağız içini ıslak tutmak için yeterli tükürük üretemediği bir durumu ifade ettiğini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri etkisiz hale getirerek, bakteri üremesini sınırlar ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olur. Tükürük ayrıca tat alma yeteneğini geliştirir ve çiğneme ile yutmayı kolaylaştırır. Ayrıca tükürükteki enzimler sindirime yardımcı olmaktadır. Azalmış tükürük ve bunun sonucunda ortaya çıkan ağız kuruluğunun, diş ve diş eti sağlığına, iştah ve yemekten aldığınız zevk üzerinde büyük etkisi olacaktır. Ağız kuruluğu genellikle belirli ilaçların yan etkisinden, yaşlanmaya bağlı sorunlardan veya kanser tedavilerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır."

Kaplan, ağız içinde yeterince tükürük üretilmemesinin belirtileri arasında, ağızda kuruluk veya yapışkanlık hissi, sık sık susama, dilde karıncalanma hissi, tükürük bezlerinde büyüme, kalın ve lifli görünen tükürük, ağız kokusu, çiğneme, konuşma ve yutma güçlüğü, boğaz ağrısı ile ses kısıklığı gibi etmenlerin yer alabileceğini aktardı.

İlaç, yaşlanma, kanser tedavisi, sinir hastalıkları, tütün ve alkol kullanımı gibi sebeplerin de ağız kuruluğunun nedenleri arasında yer alabileceğini aktaran Kaplan, tedavinin belirlenmesinin ağız kuruluğunun nedenine bağlı olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

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Mustafa Kaplan, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ağız kuruluğunun farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağız kuruluğunun farklı hastalıkların belirtisi olabileceği bildirildi - Son Dakika
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