Ağız ve diş sağlığının önemi tiyatro ve kukla gösterisi ile anlatıldı

SAMSUN Samsun'da çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi tiyatro ve kukla gösterisi ile anlatıldı.

Samsun Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Canik Orman Okulu'nda "Minik Diş Dostları Etkinliği" yapıldı. Etkinlikte çocuklara diş fırçalamanın önemi, ağız sağlığının önemi, ağız ve diş bakımında neler yapılması gerektiğine dair konular çeşitli tiyatral etkinlikler ile anlatıldı. 3-6 yaş aralığındaki 10'larca çocuk ağız ve diş sağlığını bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlendi.

Ağız ve diş sağlığının önemine değinen Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Bizler Kovid-19'un azalması ve etkisinin azalmasında hemen sonra başta Canik ilçemizde olmak üzere tüm Samsun'da okullarımızda bir tarama programı başlattık. Canik ilçemizde yaklaşık 1200 çocuğumuzun tedaviye ihtiyacı olduğunu gördük. Bunlar daha çok köy ve kırsal kesimlerdeki okullarımızdandı. 1200 çocuğumuzun tedavi hizmetini Ağız Diş Sağlığı Hastanemizde yaptık. Daha sonra bunu bir kampanya ve program çerçevesinde öğretmenlerimize öğrencilerimize ve velilerimize ağız diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması olarak eğitimlere başladık. Bu eğitimlerde gördük ki bunun daha da yaygınlaşarak farkındalığın daha iyi bir şekilde artması gerektiğini gördük. Biz her yıl okullarımızın kapanmasıyla çocuklarımıza belli temalarla etkinlikler yapmaktayız. Bugünkü konumuzu ise ağız diş sağlığı ile ilgili farkındalık çalışması olması için bu çalışmayı başlattık" dedi.

Çocuklara küçük yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Çocuklarımızın sağlıkla ilgili taramalarını özellikle diş tedavisi ve diş taramaları başta olmak üzere ardından göz taramaları ve buna benzer taramaları son derece önem arz ediyor. Bugün de minik yavrularımıza diş taraması için buradayız. Baştan tedbirli olursak yani önleyici adımlar atarsak çocuklarımıza bu yaşlarda bu bilinci kazandırabilirsek ileride hem daha az maliyeti olur. Hem de çocuklarımız daha az acı çeker ve daha sağlıklı olur. Bu faaliyeti bu yüzden önemsiyoruz" diye konuştu.

Etkinlikler sonrası çocuklara ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak gösterildi. Etkinliklere ayrıca Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da katıldı.