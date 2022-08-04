Kovid-19 vaka artışına karşı dikkatli olun uyarısı

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsün çok hızlı bulaştığını ve etkilerinin kişiden kişiye değiştiğini belirterek, PCR testi negatif çıkmış olsa dahi bazı belirtileri olanların toplumdan izole olmaları gerektiğini bildirdi.

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılan ve immünoloji üzerine doktorası bulunan Özkan, AA muhabirine, özellikle son haftalarda vaka oranlarında ciddi bir artış olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs semptomlarının mutasyonlardan sonra değiştiğini anlatan Özkan, virüsler insandan insana geçerken mutasyona uğradığını, dolayısıyla belirti ve etkilerinin değiştiğini ifade etti.

Bazı vakaların nezleye benzediğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüsün semptomları da değişti. Bazılarında uzun sürüyor, bazılarında ise sadece üç gün sürüyor. Enteresan bir şekilde kişiden kişiye değişiyor. Boğaz ve kas ağrısı şikayetini daha ön planda görüyoruz. Biraz grip, nezle gibi görünüyor." diye konuştu.

Hastaneye yatan Kovid-19 hastalarının büyük bölümünün ameliyat öncesi testlerde koronavirüs olduğunu tesadüfen öğrendiğini ifade eden Özkan, acil servislere grip şikayetiyle başvuranların yüzde 45-50'sinin PCR testinin pozitif çıktığını belirtti.

Özkan, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların da ileri yaş veya bağışıklığı baskılanmış kronik hastalar olduğunu dile getirdi.

"Olayın ciddiyetinin farkında olmak gerekiyor"

Test sonucu negatif çıkan bazı hastaların da Kovid-19 olabileceğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"En büyük risk grubu yaşlı ve kronik hastalardır, kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. Kapalı yerlerde maske takacaklar, şart değilse çok kalabalık yerlere girmeyecekler. Virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için beslenme, vitaminleri almak, uyku düzenini sağlamak, stresten uzak durmak çok önemli. Virüs çok hızlı bulaşıyor ve gidişatını öngöremiyoruz. PCR testi negatif çıkmış olsa dahi halsizlik, kas ve boğaz ağrısı olanların koronavirüs olma ihtimali çok yüksek. Lütfen bu belirtileri olanlar toplumdan uzak dursunlar. Başka insanlara sıkıntı yaratmasınlar."

Özkan, koronavirüsün belirtilerini klima çarpması ya da nezleden ayırt etmenin de zor olduğunu belirterek, bazı Kovid-19 hastalarının klimadan üşüdüğü için rahatsızlandığını düşündüğünü söyledi.

Kendisini halsiz hissedenlerin de çevresinden izole olması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Pozitif çıktığı için evde karantinada olması gereken bazı hastalar cezai yaptırımı yok diye dışarıda gezebiliyor. Bunlar en çok da kendi çevresine zarar veriyor, farkında değiller. Olayın ciddiyetinin farkında olmak, insanları daha fazla riske atmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.