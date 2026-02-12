Alaşehir'e Yeni Sağlık Müdürü Atandı

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Fatma Seven görevine başladı.

Uzman doktor Seven, ilçede sağlık hizmetlerini güçlendirerek hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve uygun tedaviye yönlendirilmenin temel hedefleri olacağını söyledi.

Kanser taramaları, beslenme, fiziksel aktivite, psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanındaki çalışmaların süreceğini belirten Seven, "Sigara bırakma danışmanlık hizmetleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız danışmanlık hizmetleri için İlçe Sağlık Müdürlüğüne bireysel olarak başvurabilecekleri gibi MHRS üzerinden de randevu alabilirler." dedi.