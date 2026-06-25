Aşırı Sıcaklar ve Sıcak Çarpması Uyarısı - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar ve Sıcak Çarpması Uyarısı

25.06.2026 10:18
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Sıcak çarpması belirtilerinde acil yardım alınmalı, önlemler alınarak sıcak havalarda dikkat edilmeli.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, aşırı sıcaklarda vücudun kendini soğutma mekanizmasının yetersiz kalması durumunda sıcak çarpmasının gelişebileceğini belirterek, bilinç bulanıklığı, hızlı kalp atışı, nefes darlığı ve bayılma gibi belirtilerde vakit kaybetmeden acil yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yeni haftada bazı illerde termometrelerin 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, aşırı sıcakların yalnızca halsizlik ve terleme ile sınırlı görülmemesi gerektiğini belirterek, sıcak çarpmasının hayati organları etkileyebilen ciddi bir tabloya dönüşebileceği konusunda uyardı.

Sıcak havalarda vücudun temel savunma mekanizmasının terleme yoluyla ısıyı dışarı atmak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Önmez, "Normal şartlarda vücut, terleme ve damarların genişlemesiyle fazla ısıyı dengelemeye çalışır. Ancak hava sıcaklığı çok yükseldiğinde, nem oranı arttığında ya da kişi uzun süre güneş altında kaldığında bu mekanizma yetersiz kalabilir. Bu durumda vücut ısısı tehlikeli seviyelere çıkar ve sıcak çarpması gelişebilir" dedi.

Belirtilerde zaman kaybetmeyin

Sıcak çarpmasının yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Önmez, "Vücut ısısının kontrolsüz şekilde yükselmesi; beyin, kalp, böbrek ve kaslar başta olmak üzere birçok sistemi etkileyebilir. Bilinç bulanıklığı, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, bayılma, konuşma güçlüğü, nöbet veya bilinç kaybı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden acil yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sıcak bitkinliği ile sıcak çarpması karıştırılıyor

Sıcak bitkinliği ile sıcak çarpmasının birbirine karıştırılabildiğini belirten Doç. Dr. Önmez, "Sıcak bitkinliğinde yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı terleme, kas krampları ve yoğun susuzluk hissi görülebilir. Bu aşamada kişi hemen serin bir ortama alınmalı, üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalı ve sıvı desteği sağlanmalıdır. Ancak belirtiler kısa sürede düzelmiyorsa ya da bilinç durumunda değişiklik varsa tablo sıcak çarpmasına ilerlemiş olabilir" diye konuştu.

Doç. Dr. Önmez, ileri yaştakiler, çocuklar, kalp-damar hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı veya kronik hastalığı bulunanlar, açık alanda çalışanlar, sporcular ve yeterli sıvı tüketmeyen kişiler sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini de aktardı.

Saat 11.00-15.00 arasında güneşe çıkmayın

Sıcak havalarda alınması gereken önlemleri de sıralayan Doç. Dr. Önmez, "Özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkılmamalı, bol sıvı tüketilmeli, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli, ağır egzersizden kaçınılmalıdır. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler sıcak havalarda daha sık takip edilmeli; kapalı araçlarda, havasız ortamlarda veya uzun süre güneş altında bırakılmamalıdır" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bilinç Bulanıklığı, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklar ve Sıcak Çarpması Uyarısı - Son Dakika

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