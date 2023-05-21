Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet hastanesinin görüntülerini paylaştı.
Koca temelinin atılmadığın dair iddialarla Türkiye'nin gündemine oturan hastanenin son görüntülere ilişkin, "Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.
Son Dakika › Sağlık › 'Temeli atılmadı' denilen Defne Hastanesi bugün açılıyor - Son Dakika