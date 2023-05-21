"Temeli atılmadı" denilen Defne Hastanesi bugün açılıyor - Son Dakika
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"Temeli atılmadı" denilen Defne Hastanesi bugün açılıyor

21.05.2023 11:49

11 ili yıkan depremlerin ardından 24 Mart'ta Hatay'ın Defne ilçesinde yapımına başlanan hastanenin aslında temelinin atılmadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nin görüntülerini paylaşarak açılışın bugün yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet hastanesinin görüntülerini paylaştı.

"ARAMIZDA KALSIN"

Koca temelinin atılmadığın dair iddialarla Türkiye'nin gündemine oturan hastanenin son görüntülere ilişkin, "Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesinin görüntülerini paylaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.

'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor
'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor
'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor
'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Ekrem Korkmaz: Herkes konuşur Ak parti yapar.Allah senden razı olsun Taayip Erdoğan. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Birde evet ben duydum cezeevlerinde ki yoldaşlarınızın çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyen birini .. siz duydunuz mu ?? Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • Dursun Gördü: Abi adamlar ne söylerse yapıyor ne yalan söyleyim 1.turda Sn kılıçdaroğluna verdim ama 2. Turda sandığa gitmeyi düşünmüyorum Cevap Yaz 93 40 Yayından Kaldır
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Fahrettin Koca, Hatay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Temeli atılmadı' denilen Defne Hastanesi bugün açılıyor - Son Dakika


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