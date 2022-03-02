Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi... - Son Dakika
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi...

02.03.2022 19:02

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim." -"Maaşlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim."

-"Maaşlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentimiz özellikle hekimlerin de hakimlere benzer emeklilikte korunması"

-"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem özlük hakları, hem şiddet, hem sağlık çalışma ortamlarının daha düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalarımız var."

-"Turkovac aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

-"Kapalı alanlarda mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur"

-"Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar yoktur. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim."

-"Turkovac aşımıza sahip çıkalım"

-"Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok"

-"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu. Yaptığı açıkla sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi...
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi...
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi...
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi...

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetle ilgili son 3 aydan bu yana devam eden bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir noktaya geldiğimizi... - Son Dakika
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