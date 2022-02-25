Bakan Koca, Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı - Son Dakika
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Bakan Koca, Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı

25.02.2022 22:30
Bakan Koca, Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen arkadaşlarımız, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde ev ev, vatandaşlarımızın Kovid-19 aşılarını yapıyor. Günlük dil Kürtçe de Arapça da Türkçe de olsa teşekkür cümlesi aynı; devletimizden, bize sağlık hizmeti verenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Arapça, Kürtçe, Suriye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı - Son Dakika


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