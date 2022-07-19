Bakan Koca: Vaka artışı 40, hastane yükü ise 3 kat arttı - Son Dakika
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Bakan Koca: Vaka artışı 40, hastane yükü ise 3 kat arttı

19.07.2022 10:28
Bakan Koca: Vaka artışı 40, hastane yükü ise 3 kat arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Covid-19 ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca, "Avrupa'daki dalgayı biz, 4- 5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü, aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda, ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'TURKOVAC'I ÖNEMSEMELERİNİ İSTERİM'Hatırlatma dozu aşılarının önemine dikkat çeken Koca, "Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi hatırlatıcı, güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim" diye konuştu.'COVİD BİTMEYECEK, İNFLUENZA GİBİ DÜŞÜNÜN'Bakan Koca, üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesi olanların kalabalık ortamlarda maske takması gerektiği uyarısında bulundu. Koca, "Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak Covid'le yaşamayı artık öğrendik. 'Covid bitti mi, bitecek mi?' Bitmeyecek, bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor. Beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.'KAPATMA BENZERİ DURUMLAR OLMAYACAK'

Koca, yeni yoğun bakımların açılmasıyla ilgili soru üzerine "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok; ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Covid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, TURKOVAC, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Vaka artışı 40, hastane yükü ise 3 kat arttı - Son Dakika

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