BANÜ hekimleri Aksakal'da vatandaşları muayene etti, yaşlıları evinde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BANÜ hekimleri, 'BANÜ Bilim Her Yerde' projesi kapsamında Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde vatandaşlara muayene ve sağlık bilgilendirmesi yaptı. Programda randevu süreçleri anlatıldı; yaşlı ve hastaneye gitmekte güçlük çekenler evlerinde ziyaret edilerek sağlık hizmeti aldı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) hekimleri, "BANÜ Bilim Her Yerde" projesi kapsamında Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde vatandaşlara sağlık hizmeti sundu.
Üniversitenin Bilim İletişimi Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında Tıp Fakültesi hekimleri ve intörn öğrenciler mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Etkinlikte vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı, muayeneler gerçekleştirildi ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda destek sağlandı.
Program kapsamında hastane randevu süreçleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları anlatılırken, yaşlı ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık hizmeti sunuldu.
Hekimler, vatandaşların sağlıkla ilgili sorularını yanıtlayıp sağlık hizmetlerine erişim süreçleri hakkında bilgi verdi.
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