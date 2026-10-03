Bayburt Devlet Hastanesi Dünya Yaşlılar Günü\'nde hasta ve personele bilgi verdi

Bayburt Devlet Hastanesi Dünya Yaşlılar Günü'nde hasta ve personele bilgi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Devlet Hastanesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde poliklinik girişine stant kurarak hastalar, hasta yakınları ve personele yaşlılıkta sağlık riskleri ve yaşam kalitesine dair bilgi verdi. Bilgilendirmede yaşlı bireylerde farkındalığın artırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı.
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hastalar, hasta yakınları ve hastane personeline yaşlılık döneminde sağlık konusunda bilgilendirme yapıldı.
Hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin azaltılması ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Çalışmada hastalara ve yakınlarına afiş ve broşürler eşliğinde bilgilendirmelerde bulunuldu.
Hastane personelinin de bilgilendirildiği çalışmada, yaşlı bireylerin sağlık durumlarının korunması ve yaşlanma sürecinde karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalığın artırılmasına ilişkin bilgiler aktarıldı.
Kaynak: İHA
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