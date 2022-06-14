Rahatsızlığının 3 ay önce başladığını belirten Ayşe Durmaz, "Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok" ifadelerini kullandı. Son muayenesi yapılan Durmaz, hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Safra kesesinden 1284 taş çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.