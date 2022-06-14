Safra kesesinden 1284 taş çıktı - Son Dakika
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Safra kesesinden 1284 taş çıktı

14.06.2022 10:50
Safra kesesinden 1284 taş çıktı

BURSA'da Ayşe Durmaz'ın (76) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

BURSA'da Ayşe Durmaz'ın (76) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan ameliyatla safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa'ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi'nde tetkikler yaptıran Durmaz'ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Laparoskopik yöntemle ameliyata alınan Durmaz'ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı.

Durmaz'ın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, "Hastamız, polikliniğimize karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz: Operasyon çok başarılı geçti, bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik" dedi.Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Rahatsızlığının 3 ay önce başladığını belirten Ayşe Durmaz, "Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok" ifadelerini kullandı.  Son muayenesi yapılan Durmaz, hastaneden taburcu edildi.


Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
YORUMLAR
500
76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı 76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı 76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı 76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı
Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Safra kesesinden 1284 taş çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Safra kesesinden 1284 taş çıktı - Son Dakika
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