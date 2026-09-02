Bursa Şehir Hastanesi'nin evde sağlık ekibi 2 bin 700 hastayı evinde ziyaret ederek 'aileden biri' gibi bakım sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Şehir Hastanesi'nin evde sağlık ekibi 2 bin 700 hastayı evinde ziyaret ederek 'aileden biri' gibi bakım sunuyor

Bursa Şehir Hastanesi\'nin evde sağlık ekibi 2 bin 700 hastayı evinde ziyaret ederek \'aileden biri\' gibi bakım sunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 22 kişilik uzman ekibi ve 3 tam donanımlı araçla her gün sahada oluyor. Ekipler, 2 bin 700 kayıtlı hastaya kendi evlerinde tıbbi bakım verirken, uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle görüntülü görüşmeler yaparak hastaneye gereksiz başvuruları da önlüyor.

Sağlık Bakanlığının insan odaklı ve kesintisiz bakım vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimleri, Bursa'da yaş, kronik hastalık veya bedensel engeller nedeniyle hastaneye gitmekte zorlandıkları durumlarında, kendi yaşam alanlarında kaliteli, güvenli ve bütüncül bir bakım sunmaya devam ediyor.

Bu büyük organizasyonun bir parçası olan Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; hekim, hemşire, evde sağlık teknikeri, diyetisyen, eczacı, sekreter ve şoförlerden oluşan 22 kişilik uzman ekibiyle her gün 3 tam donanımlı araçla sahada yer alıyor. Ekipler, 2 bin 700 kayıtlı hastaya evlerinde tıbbi bakım vererek adeta "aileden biri" gibi yanlarında bulunuyor.

"Hastanedekinden daha sosyal ve sıcak bir alan"

Yürüttükleri hizmetin insani ve vicdani boyutuna dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Hilal İkbal Damar, şu bilgileri verdi:

"Bursa Şehir Hastanesi olarak her gün düzenli olarak hastalarımızı kendi konfor alanlarında ziyaret ediyor; muayene, tetkik ve tedavilerini planlıyoruz. Kendi evlerinde ziyaret gerçekleştirdiğimiz için hastanedekinden daha sosyal ve aileden biri gibi hizmet verdiğimiz bir alan oluşuyor."

Görüntülü görüşme ile hastaneye gereksiz başvurular önleniyor

Saha ekibi ile hastane arasındaki koordinasyona ve teknolojik altyapının sağladığı kolaylıklara değinen Dr. Damar, uygun hastalarda Sağlık Bakanlığının uzaktan hasta değerlendirme sistemi üzerinden görüntülü görüşmeler yaptıklarını belirtti. Dr. Damar, "Böylece hastaların hastaneye gereksiz başvurularını azaltırken reçete ve rapor yenilemelerini de ev ortamında düzenliyoruz. Hastaneye gelmesi gereken durumlar için de diğer branşlarla köprü görevi görüyoruz," dedi. Hizmetin manevi yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Dr. Damar, katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığına, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Hasta ve yakınlarından teşekkür

Düzenli ziyaret gerçekleştirilen hastalar arasında yıllarca öğrenci yetiştirmiş emekli öğretmenler de bulunuyor. Yaşlılığa ve rahatsızlıklara bağlı olarak evde bakım ihtiyacı duyan emekli eğitimciler, sağlık çalışanlarının güler yüzü ve gösterdiği özenle moral buluyor. Sağlık ekiplerinin evlerinde ziyaret ettiği emekli öğretmen çift Behice (85) ve Sabahattin (86) Selimbeyoğlu, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti, "Böyle bir hizmet beklemiyorduk, harika bir olay. Güven ve huzur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz," sözleriyle dile getirdi. Hasta yakını Rıfat Sevi ise sağlık çalışanlarının gösterdiği samimiyete dikkat çekerek, "Kızımın tedavisiyle yakından ilgileniyorlar. Gösterdikleri güler yüz ve ilgiden çok memnunuz, Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Hastane, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa Şehir Hastanesi'nin evde sağlık ekibi 2 bin 700 hastayı evinde ziyaret ederek 'aileden biri' gibi bakım sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

12:00
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu 22 yaşında yolu Çorum’a düştü
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Şehir Hastanesi'nin evde sağlık ekibi 2 bin 700 hastayı evinde ziyaret ederek 'aileden biri' gibi bakım sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement